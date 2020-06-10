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Ракурс
Завтра Україна отримає перший транш МВФ в сумі 2,1 млрд доларів. Фото: BWS

Завтра Україна отримає перший транш МВФ: стала відома сума

10 чер 2020, 10:20
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Міжнародний валютний фонд завтра, 11 червня, перерахує Україні перший транш в сумі 2,1 млрд дол. Це перша частина із запланованих 5 млрд дол., які Україна повинна отримати в рамках нової 18-місячної програми Stand-by.

Перший транш буде спрямовано до державного бюджету, повідомляє Міністерство фінансів України.

Це дасть можливість забезпечити соціальний захист населення, у тому числі направити гроші на боротьбу з поширенням коронавірусу, а також дозволить своєчасно здійснювати виплати за борговими зобов’язаннями України.

Наявність програми Stand-by також відкриє можливість отримання фінансової підтримки від низки міжнародних партнерів, зокрема від Світового банку та Європейського Союзу.

Як раніше писав «Ракурс», Україна отримає від ЄС транш у розмірі 500 млн євро. Гроші будуть спрямовані на підтримку української економіки.

Джерело: Ракурс


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