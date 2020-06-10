Завтра Україна отримає перший транш МВФ в сумі 2,1 млрд доларів. Фото: BWS

https://racurs.ua/ua/n139490-zavtra-ukrayina-otrymaie-pershyy-transh-mvf-v-sumi-2-1-mlrd-dolariv.html

Ракурс

Міжнародний валютний фонд завтра, 11 червня, перерахує Україні перший транш в сумі 2,1 млрд дол. Це перша частина із запланованих 5 млрд дол., які Україна повинна отримати в рамках нової 18-місячної програми Stand-by.

Перший транш буде спрямовано до державного бюджету, повідомляє Міністерство фінансів України.

Це дасть можливість забезпечити соціальний захист населення, у тому числі направити гроші на боротьбу з поширенням коронавірусу, а також дозволить своєчасно здійснювати виплати за борговими зобов’язаннями України.

Наявність програми Stand-by також відкриє можливість отримання фінансової підтримки від низки міжнародних партнерів, зокрема від Світового банку та Європейського Союзу.

Як раніше писав «Ракурс», Україна отримає від ЄС транш у розмірі 500 млн євро. Гроші будуть спрямовані на підтримку української економіки.