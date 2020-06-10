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Ракурс
На Французском бульваре обвались жилой дом. Фото: usionline.com

В Одессе рухнул четырехэтажный жилой дом: на месте обвала слышен сильный запах газа (ФОТО, ВИДЕО)

10 июн 2020, 08:41
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В Одессе на Французском бульваре обрушился четырехэтажный жилой дом.

Из-под завалов спасатели вывели 25 человек. На месте обвала чувствуется сильный запах газа. Информации о жертвах пока нет. Об этом 10 июня сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

По информации ГСЧС, обвал произошел 10 июня в 3.09. Разрушился дом по улице Ясная, 10. Здание было построено в 1912 году, в 10 квартирах зарегистрированы 37 человек, но проживали 24 жителя. Спасатели добавили, что в разрушенной части дома расположены пять квартир, в которых проживало четыре семьи.

В результате обвала повредилась газовая труба. Пока сотрудники ГСЧС не обнаружили место повреждения. Работы по разбору строительных конструкций не проводятся в связи с наличием в воздухе запаха газа. На месте развернули оперативный штаб, задействованы 33 спасателя и четыре единицы техники.

На Французском бульваре обвались жилой дом. Фото: Арсен Аваков в Twitter

На Французском бульваре обвались жилой дом. Фото: ГСЧС

На Французском бульваре обвались жилой дом. Фото: ГСЧС

На Французском бульваре обвались жилой дом. Фото: ГСЧС

Напомним, 22 мая в Одессе обрушилась часть аварийного жилого дома на улице Среднефонтанской — был разрушен фасад и крыша старого здания. В муниципальном департаменте городского хозяйства сообщили, что этот дом давно признан аварийным.

Источник: Ракурс


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