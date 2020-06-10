а Французькому бульварі обвалися житловий будинок. Фото: usionline.com

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В Одесі на Французькому бульварі обвалився чотириповерховий житловий будинок.

З-під завалів рятувальники вивели 25 осіб. На місці обвалу відчувається сильний запах газу. Інформації щодо жертв наразі немає. Про це 10 червня повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter.

За інформацією ДСНС, обвал стався 10 червня о 3.09. Зруйнувався будинок по вулиці Ясна, 10. Будівля була побудована в 1912 році, у 10 квартирах зареєстровано 37 осіб, але проживало 24 мешканців. Рятувальники додали, що у зруйнованій частині будинку розташовано п’ять квартир, в яких мешкало чотири родини.

Внаслідок обвалу пошкодилася газова труба. Поки співробітники ДСНС не виявили місце пошкодження. Роботи по розбору будівельних конструкцій не проводяться у зв’язку з наявністю в повітрі запаху газу. На місці розгорнули оперативний штаб, задіяні 33 рятувальники та чотири одиниці техніки.

Нагадаємо, 22 травня в Одесі обвалилася частина аварійного житлового будинку на вулиці Середньофонтанській — був зруйнований фасад і дах старої будівлі. У муніципальному департаменті міського господарства повідомили, що цей будинок давно визнано аварійним.