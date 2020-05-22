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Ракурс
В Одесі обвалилася частина ще одного аварійного житлового будинку. Фото: Obozrevatel

В Одесі обвалилася частина ще одного аварійного житлового будинку (ФОТО)

22 тра 2020, 09:09
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В Одесі вчора пізно ввечері обвалилася частина ще одного аварійного житлового будинку. Частково обвалилися фасад і дах старої будівлі. Інцидент стався на вулиці Середньофонтанській.

За попередніми даними, ніхто з мешканців будинку не постраждав, повідомляє прес-служба Нацполіції.

В Одесі обвалилася частина ще одного аварійного житлового будинку. Фото: НацполіціяУ муніципальному департаменті міського господарства повідомили, що цей будинок давно визнано аварійним. У частині будівлі, яка обвалилиася, ніхто не проживав.

В Одесі обвалилася частина ще одного аварійного житлового будинку. Фото: ДумськаЖителів двох квартир, які примикають до зруйнованої частини будівлі, відселили.



На місці події працюють рятувальники. Експерти проводять обстеження конструкцій будинку.

Як раніше писав «Ракурс», 18 травня в Одесі обвалилася частина старовинного житлового будинку на Торговій вулиці. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав.

Джерело: Ракурс


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