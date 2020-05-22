В Одесі обвалилася частина ще одного аварійного житлового будинку. Фото: Obozrevatel

https://racurs.ua/ua/n138587-v-odesi-obvalylasya-chastyna-sche-odnogo-avariynogo-jytlovogo-budynku-foto.html

Ракурс

В Одесі вчора пізно ввечері обвалилася частина ще одного аварійного житлового будинку. Частково обвалилися фасад і дах старої будівлі. Інцидент стався на вулиці Середньофонтанській.

За попередніми даними, ніхто з мешканців будинку не постраждав, повідомляє прес-служба Нацполіції.

У муніципальному департаменті міського господарства повідомили, що цей будинок давно визнано аварійним. У частині будівлі, яка обвалилиася, ніхто не проживав.

Жителів двох квартир, які примикають до зруйнованої частини будівлі, відселили.

На місці події працюють рятувальники. Експерти проводять обстеження конструкцій будинку.

Як раніше писав «Ракурс», 18 травня в Одесі обвалилася частина старовинного житлового будинку на Торговій вулиці. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав.