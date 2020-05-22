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В Одессе рухнула часть еще одного аварийного жилого дома. Фото: Obozrevatel
В Одессе рухнула часть еще одного аварийного жилого дома (ФОТО)https://racurs.ua/n138587-v-odesse-ruhnula-chast-esche-odnogo-avariynogo-jilogo-doma-foto.htmlРакурс
В Одессе вчера поздним вечером рухнула часть еще одного аварийного жилого дома. Обвалились частично фасад и крыша старого здания. Инцидент произошел на улице Среднефонтанской.
По предварительным данным, никто из жильцов дома не пострадал, сообщает пресс-служба Нацполиции.
В муниципальном департаменте городского хозяйства сообщили, что этот дом давно признан аварийным. В рухнувшей части здания никто не проживал.
Жителей двух квартир, которые примыкают к рухнувшей части здания, отселили.
На месте происшествия работают спасатели. Эксперты проводят обследование конструкций дома.
Как ранее писал «Ракурс», 18 мая в Одессе рухнула часть старинного жилого дома на Торговой улице. К счастью, никто из жильцов не пострадал.
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