Обвал будинку в Одесі. Фото: Думська

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В Одесі внаслідок обвалу будинку на Французькому бульварі постраждав чоловік. У постраждалого рвана рана ноги.

Співробітники ДСНС найближчим часом почнуть розбирати завали, досі їх не робили через сильний запах газу. Рятувальники поки не знайшли місце пошкодження труби. Є загроза подальшого обвалення будинку. Про це 10 червня повідомляє «Думська».

Невістка потерпілого, Людмила Фараджева, розповідає, що нещодавно був витік води в порожній квартирі на другому поверсі. Мешканці скаржилися на це, але безрезультатно. А сьогодні їхня родина ледве встигла врятуватися.

Чуємо, будинок тріщить, ледве встигли вискочити з сином з третього поверху. Батько вийшов з кімнати і через пил не побачив, що підлоги немає. Впав вниз. Травма стегна, обірвало нігті з пальців ноги. Він зараз у друзів, ввечері поїдемо на перев’язку, — розповіла вона.

У міській раді Одеси повідомили, що будинок не перебував у списку аварійних, але є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення під назвою «Будинок Бєляєвої». У 1912 році його побудували за проектом архітектора Адольфа Мінкуса. У 2005−2008 роках поруч побудували висотний житловий комплекс «Марсель».

У Головному управлінні Національної поліції в Одеській області додали, що правоохоронці задіяні до забезпечення правопорядку на місці руйнування житлового будинку в Приморському районі. Інформацію про інцидент внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі на Французькому бульварі обвалився чотириповерховий житловий будинок. З-під завалів рятувальники вивели 25 осіб. На місці обвалу відчувався сильний запах газу.