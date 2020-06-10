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МВФ очікує більш сильного падіння української економіки

У МВФ погіршили прогноз щодо падіння ВВП України та швидкості виходу з кризи

10 чер 2020, 10:31
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Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо падіння української економіки у 2020 році.

Тепер фонд вважає, що валовий внутрішній продукт (ВВП) України в цьому році впаде на 8,2%, повідомляє видання «Громадське» з посиланням на прес-службу МВФ.

Раніше фонд вважав, що ВВП України в цьому році впаде на 7,7%.

У МВФ вважають, що ВВП України у 2020 році складе 3,9 трлн грн, а рівень інфляції за підсумками року становитиме 4,5%.

Також МВФ в бік значного погіршення переглянув прогнози щодо виходу української економіки з кризи. Раніше у фонді вважали, що у 2021 році ВВП України зросте на 3,6%, тепер очікують, що зростання становитиме лише 1,1%.

У 2022 році економіка України зросте на 3%, прогнозують у МВФ.

Нагадаємо, МВФ нещодавно затвердив 18-місячну програму підтримки України на суму 5 млрд дол. США. В українському уряді очікують, що перший транш надійде вже цього місяця.


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