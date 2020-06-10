Олександр Гвоздик вирішив піти з боксу в бізнес

Олександр Гвоздик. Фото: fightnews.info

https://racurs.ua/ua/n139493-oleksandr-gvozdyk-vyrishyv-pity-z-boksu-v-biznes.html

Ракурс

Олександр Гвоздик, професійний український боксер, який виступає у напівважкій ваговій категорії, вирішив завершити свою боксерську кар'єру. Для шанувальників боксера таке рішення стало повною несподіванкою.

Про завершення своєї боксерської кар'єруиГвоздик повідомив сайту Tribuna.com.

Своє рішення 33-річний спортсмен коментувати не став.

А ось промоутер уже колишнього боксера Егіс Клімас повідомив виданню ESPN, що його підопічний вирішив із боксу піти у бізнес. За словами Клімаса, Гвоздик дуже розумний хлопець і вирішив, що одночасно займатися боксом і бізнесом у нього не вийде.

Як відомо, свій останній поєдинок у ринзі Гвоздик провів 19 жовтня 2019 року. У цьому бою Гвоздик програв титул чемпіона світу за версією WBC Артуру Бетербієву. Це була перша поразка українця на професійному ринзі.

Усього Гвоздик провів 18 професійних поєдинків, у 17 із яких здобув перемогу. Гвоздику вдалося 14 разів закінчити бої достроково.

Крім того, Гвоздик є бронзовим призером Олімпіади-2012.

Як раніше писав «Ракурс», канадського боксера Адоніса Стівенсона після отриманого нокауту від Гвоздика було введено у стан штучної коми.