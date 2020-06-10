Антиколомойський закон: олігарх зможе позиватися до НБУ щодо компенсації за «ПриватБанк», фото — Волинь-нова

https://racurs.ua/ua/n139530-kolomoyskyy-zmoje-pozyvatysya-do-nbu-schodo-kompensaciyi-za-pryvatbank-zmi.html

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Ігор Коломойський не втратив права вимагати компенсацію за націоналізований у 2016 році «ПриватБанк» навіть після ухвалення Радою так званого «антиколомойського» банківського законопроекту.

Новий банківський закон дозволяє відсудити гроші за збитки внаслідок ухвалення незаконних індивідуальних актів НБУ, Фонду гарантування вкладів, Мінфіну, Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку і рішень Кабміну, повідомляє bihus.info.

Журналісти спростували слова нардепа Олександра Дубінського, який заявляв, що закон, «крім заборони повернення націоналізованих банків попереднім власникам, фактично позбавляє громадян України права позиватися до суду».

У bihus.info вважають, що антиколомойський закон дозволяє постраждалим від протиправних індивідуальних актів чи рішень регулятора отримати грошове відшкодування. Зміни в банківській діяльності передбачають право звертатися в НБУ і Фонд гарантування вкладів в адміністративному, цивільному і господарському судочинстві.

Суд може визнати акт протиправним і скасувати його, стягнути з відповідача кошти на відшкодування шкоди, відмовити в задоволенні позовних вимог (повністю або частково). Водночас такі рішення не відновлять попередньо визнаного стану банку і суд не може зупинити чи припинити розпочату процедуру виведення банку-банкрота з ринку.

Єдиний спосіб захисту прав — відшкодування шкоди в грошовій формі, повідомляють у bihus.info.

Якщо засновники чи акціонери банку мають намір отримати компенсацію, вони повинні довести розмір завданих їм збитків. Рішення про відшкодування шкоди суд ухвалить з урахуванням звіту аудиторської фірми, яка повинна проаналізувати фінансово-господарський стан банку.

Іншими словами, Коломойський чи інші колишні акціонери «ПриватБанку» зможуть позиватися щодо відшкодування, але суд при цьому враховуватиме аудиторський звіт компанії, який відповідає вимогам НБУ.

У травні Рада підтримала «Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» у другому читанні в цілому. Президент його підписав і це відкрило доступ Києва до нового кредиту МВФ.