“Укрзалізниця” відновила рух поїздів: репортаж про подорож під час пандемії

https://racurs.ua/ua/n139531-inspekciya-ukrzaliznyci-rozpovidaiemo-pro-poyizdku-pid-chas-pandemiyi-foto.html

Ракурс

«Укрзалізниця» з 1 червня частково поновила курсування пасажирських поїздів, чим вже встиг скористатися кореспондент «Ракурсу», перевіривши, чи справді відбувається анонсована дезінфекція вагонів та які нові правила поїздок діють у потягах в умовах пандемії коронавірусу.

Перед запуском залізничного сполучення в «Укрзалізниці» розповідали, що на час дії адаптивного карантину реалізовуватимуть білети лише на 50% місць у вагонах, тобто в одному купе перебуватиме не більше двох осіб, а в плацкартних вагонах для бронювання будуть доступними квитки на два місця з чотирьох та одне бокове. Також УЗ обіцяла здійснювати посилену дезінфекційну обробку поїздів перед та після рейсу. Дезінфекція стосується не лише рухомого складу, але й постільної білизни. Окрім цього, провідники щогодини під час рейсу повинні мити санвузли, підлогу в салоні вагона, протирати поручні, дверні ручки, кнопки тощо.

Як виявилося, на вході до вагонів справді встановили санітайзери, якими можуть користуватися пасажири. Принаймні такі девайси були наявні у протестованому потязі «Інтерсіті+" № 731 сполученням Київ — Запоріжжя. Також упродовж поїздки працівники клінінгової служби робили поверхневе вологе прибирання (протирали ручки і кнопки відкриття дверей, слідкували за чистотою санвузлів тощо). Обіцяних рекомендаційних наліпок щодо правил соціального дистанціювання й особистої гігієни в умовах карантину наш кореспондент не помітив, однак на моніторах всередині вагонів з певною періодичністю демонструвалися тематичні ролики.

Для посадки у поїзд пасажири обов’язково повинні вдягати захисні маски, а також проходити температурний скринінг при вході на вокзал та до вагона. Також УЗ рекомендувала пасажирам якнайменше пересуватися вагонами. На практиці цих рекомендацій дотримуються частково: пасажири вдягають маски на обличчя виключно на прохання стюарда (провідника), а після перевірки білетів швидко звільняють обличчя. Захисних рукавичок на пасажирах наш кореспондент також не помітив. Ігноруються й застереження щодо мінімізації пересування у потязі. Ба більше, перебуваючи упродовж усієї поїздки у захисній масці та рукавичках і регулярно застосовуючи антисептик, кореспондент постійно перехоплював здивовані погляди, часом не позбавлені насміху.

Водночас весь персонал потяга (як стюарди, так і прибиральники) упродовж поїздки перебував у захисних масках і рукавичках. Також стюарди за допомогою безконтактних термометрів вимірювали температуру всім пасажирам. Це відбувалося вже під час руху потяга, тож залишається відкритим питання, як діятиме персонал у разі виявлення у вагоні пасажира з підвищеною температурою.

Під час руху потяга пасажирам «Інтерсіті» не продавали напоїв та продуктів харчування, як і попереджали в УЗ (у звичайних потягах за потреби можна взяти у власний посуд лише окріп).

Також підтверджено, що попри значний попит, у вагонах справді заповнено лише 50% місць — пасажири були розмішені в шахматному порядку (одне вільне місце між двома особами).

Нагадаємо, «Укрзалізниця» лише за 1 червня перевезла майже 6 тис. пасажирів. За перші дні відновлення продажу білетів українці придбали понад 100 тис. квитків. Також зазначимо, що з 1 червня квитки на низку поїздів можна придбати за 90 діб до дати відправлення.