“Укрзалізниця” розповіла, скільки пасажирських поїздів відновили рух

https://racurs.ua/ua/n139947-ukrzaliznycya-rozpovila-skilky-pasajyrskyh-poyizdiv-vidnovyly-ruh-dokument.html

Ракурс

«Укрзалізниця» вже відновила курсування 36 пар пасажирських поїздів. Також у п’ятницю — 19 червня — почнуть курсувати ще шість поїздів далекого сполучення. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці» у відповідь на запит «Ракурсу».

Поновлено курсування 36 пар пасажирських поїздів. З 19 червня буде поновлено курсування ще шести поїздів далекого сполучення, — йдеться у відповіді УЗ.

Окрім цього, «Укрзалізниця» запевняє в послідовному виконанні рекомендацій Міністерства охорони здоров’я щодо проведення профілактичних заходів при наданні транспортних послуг.

Для посадки в поїзд пасажири обов’язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона… Тимчасово у поїздах не пропонуються напої та кондитерські вироби, — зазначили в УЗ.

Також «Укрзалізниця» здійснила генеральне прибирання та дезінфекцію службових і загальнодоступних приміщень вокзальних комплексів.

Забезпечено роботу квиткових кас, нанесено обмежувальні лінії біля вікон квиткових кас, чергових по вокзалу… Залізничники забезпечені засобами індивідуального захисту, спиртовими антисептиками, у кожному складі поїзда наявні безконтактний термометр та рідке мило в необхідній кількості, — додали в прес-службі УЗ.

У поїздах проводиться обробка поверхонь, місць контакту рук пасажирів (ручки дверей, місця сидіння, відкидні столики, раковини тощо) спиртовмісними дезінфекційними засобами. Також перед початком робочої зміни проводиться температурний скринінг усім працівникам пасажирського господарства.

Працівники, в яких виявлено температуру тіла понад 37,2С або наявні ознаки респіраторних захворювань, не допускаються до виконання обов’язків, — резюмували в УЗ.

Нагадаємо, за перші дні відновлення продажу білетів українці придбали понад 100 тис. квитків. Також зазначимо, що з 1 червня квитки на низку поїздів можна придбати за 90 діб до дати відправлення.