Дела Майдана: экс-беркутовцу объявлено о подозрении в совершении умышленных убийств

Дела майдана. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n140005-dela-maydana-eks-berkutovcu-obyavleno-o-podozrenii-v-sovershenii-umyshlennyh-ubiystv.html

Ракурс

Дела Майдана продолжают рассматриваться в судах, но большинство обвиняемых скрываются от правосудия и покинули пределы Украины. Государственное бюро расследований объявило о подозрении бывшему сотруднику спецподразделения «Беркут», который принимал участие в событиях на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Бывший беркутовец подозревается в превышении власти и служебных полномочий; в совершении умышленных убийств и законченных покушений на убийство двух и более лиц; в завладении огнестрельным оружием, которое использовалось при совершении преступлений; в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций с применением физического насилия, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Подозреваемый в настоящее время скрывается от правосудия и его местопребывания не установлено. В связи с этим, о подозрении было объявлено способом, предусмотренным УПК Украины для вручения сообщений, в случае невозможности непосредственного вручения в день составления.

В настоящее время ведется работа по организации розыска подозреваемого.

Причастность экс-беркутовца к вышеуказанным преступлениям была установлена благодаря экспертам-баллистам Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Н. С. Бокариуса.

Как ранее писал «Ракурс», Печерский райсуд Киева вынес решение об аресте бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева, который обвиняется в совершении ряда особо тяжких и насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 года в Киеве.