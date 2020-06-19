Справи Майдану: екс-беркутівцю оголошено про підозру у вчиненні умисних вбивств

Справи майдану. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n140005-spravy-maydanu-eks-berkutivcu-ogolosheno-pro-pidozru-u-vchynenni-umysnyh-vbyvstv.html

Ракурс

Справи Майдану продовжують розглядатися у судах, але більшість обвинувачених ховаються від правосуддя і покинули межі України. Державне бюро розслідувань оголосило про підозру колишньому співробітнику спецпідрозділу «Беркут», який брав участь у подіях на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року.

Колишній беркутівець підозрюється у перевищенні влади і службових повноважень; у скоєнні умисних вбивств і закінчених замахів на вбивство двох і більше осіб; у заволодінні вогнепальною зброєю, яка використовувалася для вчинення злочинів; у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних демонстрацій із застосуванням фізичного насильства, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Підозрюваний переховується від правосуддя і його місце перебування не встановлено. У зв’язку з цим, про підозру було оголошено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, у разі неможливості безпосереднього вручення у день складання.

Наразі ведеться робота з організації розшуку підозрюваного.

Причетність екс-беркутівця до вищевказаних злочинів була встановлена ​​завдяки експертам-балістам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені М. С. Бокаріуса.

Як раніше писав «Ракурс», Печерський райсуд Києва виніс рішення про арешт колишнього міністра оборони України Павла Лебедєва, який обвинувачується у скоєнні низки особливо тяжких і насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних у період із 18 лютого 2014 року по 20 лютого 2014 року в Києві.