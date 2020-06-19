Шмигаль констатував другу хвилю коронавірусу, реанімація Олександрівської лікарні забита хворими. Фото: Ракурс

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Ракурс

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, вважає, що в країні починається друга хвиля коронавірусу. Підставою для такої заяви прем'єр-міністра є той факт, що вже у двох областях України заповнюваність лікарень перевищила 50%.

Глава уряду під час сьогоднішнього брифінгу послався на слова головного лікаря Олександрівської лікарні в Києві, яка заявила про різке збільшення кількості важких пацієнтів та переповнену реанімацію.

Так, сьогодні в ефірі передачі «Сніданок з 1+1» головний лікар Олександрівської лікарні в Києві Людмила Антоненко заявила, що медики поки що не бачать зменшення смертності, а реанімаційне відділення переповнене важкими хворими.

Ситуація істотно погіршилася за останній місяць. У реанімації постійно перебувають до десяти важких хворих, а близько трьох хворих постійно підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

Незважаючи на зусилля лікарів, важкі хворі продовжують вмирати.

Щодо інформації про препарат «Дексаметазон», який нібито на третину знижує смертність тяжкохворих, Антоненко заявила, що це потужний протизапальний медпрепарат, який зменшує запальний процес і знижує депресію імунної системи. «Дексаметазон» логічно підходить для лікування тяжкохворих, але ніяк не впливає на вірус.

На думку Антоненко, збільшення випадків інфікування коронавірусом пов’язано з ігноруванням громадянами карантинних обмежень.

Як раніше писав «Ракурс», у Києві зафіксовано нові спалахи коронавірусу серед педагогів, а також у «Київпастрансі». За останню добу в столиці виявили 96 нових випадків інфікування, сімох хворих госпіталізували, інші перебувають на самоізоляції.