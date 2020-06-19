Шмыгаль констатировал вторую волну коронавируса, реанимация Александровской больницы забита больными. Фото: Ракурс

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Ракурс

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, считает, что в стране начинается вторая волна коронавируса. Основанием для такого заявления премьер-министра является тот факт, что уже в двух областях Украины заполняемость больниц превысила 50%.

Глава правительства во время сегодняшнего брифинга сослался на слова главврача Александровской больницы в Киеве, которая заявила о резком увеличении тяжелых пациентов и переполненную реанимацию.

Так, сегодня в эфире передачи «Завтрак с 1+1» главврач Александровской больницы в Киеве Людмила Антоненко заявила, что медики пока не видят уменьшения смертности, а реанимационное отделение переполнено тяжелыми больными.

Ситуация существенно ухудшилась за последний месяц. В реанимации постоянно находятся до десяти тяжелых больных, и около трех больных постоянно подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Несмотря на усилия врачей, тяжелые больные продолжают умирать.

Относительно информации о препарате «Дексаметазон», который якобы на треть снижает смертность тяжелобольных, Антоненко заявила, что это мощный противовоспалительный медпрепарат, который уменьшает воспалительный процесс и снижает депрессию иммунной системы. «Дексаметазон» логично подходит для лечения тяжелобольных, но никак не влияет на вирус.

По мнению Антоненко, увеличение случаев инфицирования коронавирусом связано с игнорированием гражданами карантинных ограничений.

Как ранее писал «Ракурс», в Киеве зафиксированы новые вспышки коронавируса среди педагогов, а также в «Киевпастрансе». За последние сутки в столице обнаружили 96 новых случаев инфицирования, семь больных госпитализировали, остальные находятся на самоизоляции.