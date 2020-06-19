Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n139962-v-ukraine-pobit-ocherednoy-koronavirusnyy-antirekord-v-minzdrave-hotyat-ujestochit-karantin.html

Ракурс

В Украине за последние сутки зафиксирован 921 новый случай заражения коронавирусом. Это новый антирекорд. Среди инфицированных 64 детей и 161 медработник.

Об этом во время сегодняшнего брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Госпитализировано 182 пациента. Полностью излечились от коронавируса 586 человек, зафиксировано 19 летальных случаев.

Больше всего заражений коронавирусом зафиксировано во Львовской (142), Ровенской (121), Закарпатской (78) и Черновицкой (76) областях. Также высокий уровень заражения зафиксирован в Киеве. В столице за последние сутки коронавирусом заразились 92 человека.

С начала эпидемии в Украине коронавирусом заболели 34 тыс. 984 человека, в том числе 2 тыс. 570 детей и 5 тыс. 877 медработников.

Полностью излечились от коронавируса 16 тыс. 33 человека, а 985 пациентов скончались.

В Минздраве обеспокоены такой статистикой, поэтому ведомство будет инициировать усиление контроля карантинных мер. Речь идет о транспорте, в котором люди не надевают маски, а также о супермаркетах, в которых не соблюдают социальной дистанции.

Мы считаем, что жесткие ограничения должны вводиться в определенных регионах в условиях адаптивного карантина. Когда я говорю о жестких ограничениях, я, прежде всего, говорю об ограничении работы тех или иных заведений. В том числе, например, ночных клубов, — заявил Степанов.

Как ранее писал «Ракурс», главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что до конца текущего года от коронавируса могут умереть от 4 до 7 тыс. украинцев.