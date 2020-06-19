Максим Степанов. Фото: Деловая столица

https://racurs.ua/n139961-stepanov-rasskazal-kogda-medikam-povysyat-zarplaty.html

Ракурс

Медицинская реформа в Украине продолжается и 1 апреля стартовал ее второй этап. Однако, многие медработники так и не дождались долгожданного повышения зарплаты. Только с 1 сентября украинским медикам должны повысить заработные платы.

Увеличат зарплаты медработникам, которых «забыли», когда стартовал второй этап медицинской реформы, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире передачи «Право на власть».

Министр пообещал, что с 1 сентября на повышение зарплаты могут рассчитывать врачи, медицинские сестры, младший медперсонал, которые работают в больницах, специализированных больницах и высокоспециализированных больницах. То есть все те, которые должны были начать получать более высокую заработную плату, начиная уже с 1 апреля. Однако, об этих категориях медработников почему-то забыли.

Степанов добавил, что медработники, которые работают с больными COVID-19, получают 300% надбавки к зарплате, а медучреждения получают весь перечень лекарственных средств, которые необходимы для лечения коронавирусной болезни.

Как ранее писал «Ракурс», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал в этом году повысить зарплаты медработникам, а также обновить 212 приемных отделений опорных больниц.