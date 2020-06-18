Шмыгаль в Раде

https://racurs.ua/n139904-ya-ne-populist-shmygal-v-rade-zagovoril-o-predshestvennikah-i-chujih-oshibkah.html

Ракурс

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, сегодня выступил в Верховной Раде и представил программу действий правительства.

Свое выступление он начал с того, что Кабмин под его руководством смог овладеть «коронакризисом», поэтому правительство подготовило «план развития страны». В частности, Кабмин планирует поддерживать украинского производителя, малый и средний бизнес, обновить медреформу и изменить пенсионную систему.

Мы не правительство мечтателей, не правительство популистов или правительство для пиара. Мы пришли исправлять чужие ошибки и делать изменения, которые ожидает общество. Ни мне, ни членам правительства не нужен иммунитет. Мы можем и будем работать без каких-либо иммунитетов. Мы и я лично — неклассические политики, не популисты, — заявил Шмыгаль.

Он также рассказал, что программа действий правительства — это некий индикатор, благодаря которому каждый сможет увидеть, что выполняется Кабмином и что — нет.

По его словам, сейчас программа деятельности состоит из 19 долгосрочных пунктов, среди которых вопросы экономической политики, развитие индустриальных парков и оборонно-промышленного комплекса, субсидии для аграриев и создание национального авиаперевозчика.

Шмыгаль также пообещал, что в этом году медикам повысят зарплаты и обновят 212 приемных отделений опорных больниц. Кроме того, он заявил о «завершении эпохи низких пенсий».

Торговаться, размениваться на подачки мы не собираемся. Наша программа — это документы и план действий, которыми мы будем руководствоваться в работе. Мы отличаемся от предшественников, нас не интересует иммунитет, нас интересует благосостояние страны, — добавил он.

Премьер отметил, что цель и задачи Кабмина — это сильная экономика, создание настоящего среднего класса, мощная армия, прогрессивное образование, эффективная медицина.