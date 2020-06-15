Кабмин показал обновленную программу: какие реформы хочет осуществить правительство Шмыгаля, фото — 5 канала

https://racurs.ua/n139725-kabmin-pokazal-obnovlennuu-programmu-kakie-reformy-hochet-osuschestvit-pravitelstvo-shmygalya.html

Ракурс

Программу Кабмина сегодня обнародовали на правительственном портале. В обновленном варианте документа чиновники расписали задачи для каждого министерства и определили приоритеты деятельности.

Ожидается, что во второй раз программу правительства Дениса Шмыгаля рассмотрят на этой неделе. Кабмин прогнозирует, что в 2020 году ВВП упадет на 4−8%.

Первый вариант текста насчитывал 10 страниц, в настоящее время документ увеличили в восемь раз.

Программа предусматривает, что правительство продолжит цифровизацию государственных услуг. Запланировали ввести 200 государственных услуг, доступных онлайн. Программа содержит ряд мер, направленных на реинтеграцию временно оккупированных территорий.

Финансово-экономический блок предусматривает, что профильные министерства должны работать по следующим направлениям:

увеличение количества занятых лиц в малом и среднем предпринимательстве;

среднегодовой рост физических объемов экспорта минимум на 5%;

увеличение удельного веса экспорта товаров в ЕС в общем объеме экспорта товаров,

осуществление перехода от экспортно-сырьевой направленности к технологической;

проведение прозрачной приватизации госпредприятий;

увеличение количества зарегистрированных фермерских хозяйств, в том числе семейных фермерских хозяйств;

10% валового внутреннего продукта Украины будет формировать ІТ-отрасль;

обеспечение финансирования сектора безопасности и обороны на уровне не менее 5% ВВП;

оптимизация структуры и численности налоговых органов.

В социальном блоке правительства концентрирует внимание на таких важнейших задачах:

ежегодный перерасчет пенсий для 11 млн пенсионеров;

упрощение порядка назначения субсидий;

рост количества реабилитационных учреждений, предоставляющих услуги по принципу «деньги ходят за получателем», на 10%;

повышение размера помощи более 32 тыс. опекунам (попечителям) на 43 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В программе задекларировано продолжение Киевом евроинтеграции в рамках «Восточного партнерства» с НАТО и обеспечения соответствия Украины критериям членства в ЕС.

Правительство приняло программу действий 12 июня, в Раде ранее заявляли, что доработанную программу деятельности Кабмина рассмотрят 18 июня.

Документ требовал доработки после провала первой версии, которую в Министерстве финансов назвали «рефератом». Одобрение программы Кабмина в сессионном зале Рады дает правительству годовой иммунитет от отставки.