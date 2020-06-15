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Кабмин показал обновленную программу: какие реформы хочет осуществить правительство Шмыгаля, фото — 5 канала
Кабмин показал обновленную программу: какие реформы хочет осуществить правительство Шмыгаля (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n139725-kabmin-pokazal-obnovlennuu-programmu-kakie-reformy-hochet-osuschestvit-pravitelstvo-shmygalya.htmlРакурс
Программу Кабмина сегодня обнародовали на правительственном портале. В обновленном варианте документа чиновники расписали задачи для каждого министерства и определили приоритеты деятельности.
Ожидается, что во второй раз программу правительства Дениса Шмыгаля рассмотрят на этой неделе. Кабмин прогнозирует, что в 2020 году ВВП упадет на 4−8%.
Первый вариант текста насчитывал 10 страниц, в настоящее время документ увеличили в восемь раз.
Программа предусматривает, что правительство продолжит цифровизацию государственных услуг. Запланировали ввести 200 государственных услуг, доступных онлайн. Программа содержит ряд мер, направленных на реинтеграцию временно оккупированных территорий.
Финансово-экономический блок предусматривает, что профильные министерства должны работать по следующим направлениям:
- увеличение количества занятых лиц в малом и среднем предпринимательстве;
- среднегодовой рост физических объемов экспорта минимум на 5%;
- увеличение удельного веса экспорта товаров в ЕС в общем объеме экспорта товаров,
- осуществление перехода от экспортно-сырьевой направленности к технологической;
- проведение прозрачной приватизации госпредприятий;
- увеличение количества зарегистрированных фермерских хозяйств, в том числе семейных фермерских хозяйств;
- 10% валового внутреннего продукта Украины будет формировать ІТ-отрасль;
- обеспечение финансирования сектора безопасности и обороны на уровне не менее 5% ВВП;
- оптимизация структуры и численности налоговых органов.
В социальном блоке правительства концентрирует внимание на таких важнейших задачах:
- ежегодный перерасчет пенсий для 11 млн пенсионеров;
- упрощение порядка назначения субсидий;
- рост количества реабилитационных учреждений, предоставляющих услуги по принципу «деньги ходят за получателем», на 10%;
- повышение размера помощи более 32 тыс. опекунам (попечителям) на 43 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
В программе задекларировано продолжение Киевом евроинтеграции в рамках «Восточного партнерства» с НАТО и обеспечения соответствия Украины критериям членства в ЕС.
Правительство приняло программу действий 12 июня, в Раде ранее заявляли, что доработанную программу деятельности Кабмина рассмотрят 18 июня.
Документ требовал доработки после провала первой версии, которую в Министерстве финансов назвали «рефератом». Одобрение программы Кабмина в сессионном зале Рады дает правительству годовой иммунитет от отставки.