Правительство утвердило новую программу действий, фото: социальные сети

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Кабинет министров во время своего сегодняшнего заседания утвердил доработанный проект Программы деятельности правительства.

Также признано недействительным решение Кабмина № 270 от 2 апреля 2020 года, которым был утвержден прежний проект этой программы. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Новый проект программы должны уже сегодня внести в парламент.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, этот проект был разработан совместно с комитетами Верховной Рады. За его базу были взяты предвыборные программы президента Владимира Зеленского и партии «Слуга народа», а также президентские указы, наработки правительства и парламентских комитетов.

Отмечается, что в новом проекте программы деятельности правительства задекларировано продолжение осуществления евроинтеграции Украины путем усиления курса сотрудничества в рамках программы Евросоюза «Восточное партнерство» и обеспечения соответствия Украины критериям членства в Евросоюзе.

Также предусмотрено обновление положений Соглашения об ассоциации, внедрение определенных технических и административных стандартов НАТО.

Кроме того, в проекте программы предусмотрено продолжение цифровизации государственных услуг и осуществление ряда мероприятий, направленных на реинтеграцию временно оккупированных территорий.

Напомним, 4 июня голосами 245 народных избранников Верховная Рада отправила на доработку первый вариант программы деятельности правительства.