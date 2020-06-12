Уряд затвердив нову програму дій, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n139631-programa-diy-kabminu-2-0-uryad-zatverdyv-doopracovanyy-dokument.html

Ракурс

Кабінет міністрів під час свого сьогоднішнього засідання затвердив доопрацьований проект Програми діяльності уряду.

Також визнано недійсним рішення Кабміну № 270 від 2 квітня 2020 року, яким було затверджено попередній проект цієї програми. Про це повідомляє прес-служба уряду.

Новий проект програми мають вже сьогодні внести до парламенту.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, цей проект був опрацьований спільно з комітетами Верховної Ради. За його базу були взяті передвиборчі програми президента Володимира Зеленського та партії «Слуга народу», а також президентські укази, напрацювання уряду та парламентських комітетів.

Зазначається, що в новому проекті Програми діяльності уряду задекларовано продовження здійснення євроінтеграції України шляхом посилення курсу співпраці в рамках програми Євросоюзу «Східне партнерство» та забезпечення відповідності України критеріям членства у Євросоюзу.

Також передбачене оновлення положень Угоди про асоціацію, впровадження визначених технічних та адміністративних стандартів НАТО.

Окрім того, у проекті програми передбачене продовження цифровізації державних послуг та здійснення низки заходів, спрямованих на реінтеграцію тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, 4 червня голосами 245 народних обранців Верховна Рада відправила на доопрацювання перший варіант програми діяльності уряду.