Кабмін дозволив українцям літати за кордон із 15 червня. Фото: vcrti.com.ua

https://racurs.ua/ua/n139630-kabmin-dozvolyv-ukrayincyam-litaty-za-kordon-iz-15-chervnya-scho-treba-znaty-mandrivnykam.html

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Кабінет міністрів України своїм рішенням відкрив пункти пропуску в аеропортах України та дозволив в’їзд для низки іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх двох днів.

Ці зміни дадуть змогу відновити роботу підприємств авіаційного транспорту і налагодити міжнародне повітряне сполучення. Про це 12 червня повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на власній сторінці у Facebook.

За словами міністра, українців з 15 червня готові приймати без обмежень на кордоні Албанія та США. Туреччину громадяни України можуть відвідувати без обмежень на кордоні та тестуванням по прибуттю. Велику Британію можна відвідувати з дотриманням карантину 14 днів. А з 27 червня можна відвідувати Туніс — з тестуванням після прибуття.

Криклій додав, що уряд ще розгляне можливість відкриття кордонів після покращення епідемічної ситуації в Україні. Якщо епідемічна ситуація в Україні поліпшиться, то Кіпр, Чорногорія, Грузія і Греція розглянуть можливість дозволити в’їзд українцям з 1 липня.

Окрім того, «Дзеркало тижня» із посиланням на віце-прем'єра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова пише, що КПВВ на адмінкордоні з анексованим Кримом запрацюють з 15 червня.

Проведено низку консультацій з постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим, з представниками громадськості та міжнародними організаціями щодо ситуації на адміністративному кордоні з Кримом. Результатом переговорів стало рішення про відновлення роботи пунктів пропуску з 15 червня, — заявив він.

Нагадаємо, авіасполучення між Туреччиною та Україною відкриється на два тижні раніше, ніж це раніше заявляли у Стамбулі. Туреччина відновлює польоти з 40 країнами вже з 10 червня.