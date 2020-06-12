У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Всеосвіта»

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ЗНО у Києві в цьому році влада міста вирішила зробити необов’язковим для тих випускників, хто не збирається цього року вступати до вишів.

Мер Києва Віталій Кличко заявив про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу щодо ситуації з коронавірусною хворобою COVID-19 у столиці.

За словами Кличка, у місцевої влади є повноваження ухвалювати такі рішення.

Мер Києва наголошує, що епідеміологічна ситуація наразі складна.

І це повинні зрозуміти і в Міністерстві освіти, — зазначив мер Києва.

Кличко зазначив, що минулого тижня коронавірус виявили в директора столичної школи № 197 у Святошинському районі. Жінку, а також її найближчих родичів, госпіталізували. У чоловіка хворої виявлено запалення легенів.

Серед контактних осіб хворої, зокрема, 52 учнів 11-х класів, які працювали в консультативних групах з підготовки до ЗНО.

До пробного ЗНО їх допустять лише в разі негативного ПЛР-тесту.

Цього тижня коронавірус також виявили у вчителя школи № 253 та вчителя гімназії № 154. Їх контактних осіб встановлюють та відправляють на самоізоляцію.

Я переконаний, щоб не ризикувати і не наражати на небезпеку випускників, рішення про необов’язковість складання ЗНО — виважене і правильне, — наголосив Кличко.

Нагадаємо, Кличко сьогодні заявив, що частину раніше скасованих карантинних обмежень у столиці можуть повернути, якщо показник захворюваності на коронавірус підвищиться.