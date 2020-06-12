Карантин у Києві: що закриють у столиці, якщо інфікованих побільшає

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Карантин у Києві можуть повернути. Частину обмежень, які пом’якшили раніше, доведеться відновити, якщо показник захворюваності підвищиться.

Мер Києва Віталій Кличко заявив про це 12 червня під час онлайн-брифінгу.

Суворий карантин повернеться, якщо показник щодо захворюваності сягне в місті 24 хворих на 100 тис. людей. Сьогодні цей показник становить 16 людей на 100 тис. населення.

Як розповів міський голова, відновлення обмежень стосуватиметься роботи великих магазинів і торгових центрів, ринків, дитячих садочків та інших установ, де існує велика ймовірність зараження.

Багато людей не дотримуються навіть елементарних правил. Не носять маски, не тримають дистанцію, усіляко ігнорують загрозу. А потім вони будуть апелювати до влади, — сказав Кличко.

Кiлькiсть мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, сьогодні збiльшилася на 95 людей. Серед них — 16 медиків. Одна людина померла.

Нині в столиці вже 3 тис. 766 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Найбільше випадків захворювання за добу виявили в Деснянському районі — 24, у Дарницькому — 23 та в Оболонському районі — 11 випадків.