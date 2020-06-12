Коронавірус масово виявляють в магазинах і ресторанах Києва, фото — Наш Київ

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Коронавірус масово виявляють у співробітників столичних магазинів, ресторанів і барів. Окрім того, щодня фіксують 50−70 порушень ресторанами карантинних заходів.

У регіонах щодня тривають рейди Держпродспоживслужби по закладах громадського харчування, повідомив очільник відомства у Києві Олег Рубан в ефірі «Громадського».

У Києві виявили COVID-19 у персоналу 35 закладах торгівлі продуктами харчування, половину з яких з 11 червня закрили повністю або частково. Йдеться про ресторани, магазини і супермаркети.

Сьогодні дозволено в Києві і у восьми регіонах працювати ресторанним комплексам і закладам громадського харчування лише на терасах просто неба та на виніс. Якщо є люди всередині, то є небезпека на ураження та захворювання людей, — розповів голова управління Держпродспоживслужби у Києві.

Рубан повідомив, що по країні щодня виявляють 50−70 порушень діючих епідеміологічних нормативів і пообіцяв посилити перевірки з огляду на несприятливу ситуацію із коронавірусом у столиці.

Раніше штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації створив в Києві спеціальні мобільні групи, які контролюють дотримання карантинних обмежень в закладах та установах міста. До них увійшли спеціалісти районних держадміністрацій, Держпродпотребслужби, департаменту благоустрою КМДА, Нацполіціі і муніципальної охорони.

Мер столиці Віталій Кличко раніше повідомляв, що в Києві на карантин закриють один із дитсадків, а також ще два дитсадки не відкриватимуть через спалах COVID-19 серед персоналу.