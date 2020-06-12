Коронавирус находят в магазинах и ресторанах Киева, фото — Наш Киев

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Ракурс

Коронавирус в Киеве находят у сотрудников магазинов, ресторанов и баров. Кроме того, ежедневно в стране фиксируют 50−70 нарушений ресторанами карантинных мероприятий.

В регионах ежедневно продолжаются рейды Госпродпотребслужбы по заведениям общественного питания, сообщил глава ведомства в Киеве Олег Рубан в эфире «Громадського».

В Киеве обнаружили COVID-19 у персонала 35 заведениях торговли продуктами питания, половину из которых с 11 июня закрыли полностью или частично. Речь идет о ресторанах, магазинах и супермаркетах.

Сегодня разрешено в Киеве и в восьми регионах работать ресторанным комплексам и заведениям общественного питания только на террасах под открытым небом и на вынос. Если есть люди внутри, то есть опасность поражения и заболевания людей, — рассказал глава управления Госпотребслужбы в Киеве.

Рубан сообщил, что в стране ежедневно выявляют 50−70 нарушений действующих эпидемиологических нормативов и пообещал усилить проверки, учитывая неблагоприятную ситуацию с коронавирусом в столице.

Ранее штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации создал в Киеве специальные мобильные группы, которые контролируют соблюдение карантинных ограничений в заведениях и учреждениях города. В них вошли специалисты районных госадминистраций, Госпотребслужбы, департамента благоустройства КГГА, Нацполиции и муниципальной охраны.

Мэр столицы Виталий Кличко ранее сообщал, что в Киеве зафиксировали 57 случаев коронавируса. Кличко сообщал, что в столице на карантин закроют один из детсадов, а также еще два детсада не будут открывать из-за вспышки COVID-19 среди персонала.