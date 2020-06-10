Коронавирус в Киеве атакует детсады, число инфицированных в городе достигло 3580 человек — Кличко

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Коронавирус в Киеве подтвердили еще у 57 человек, в том числе четырех медиков. В целом число инфицированных COVID-19 в столице выросло до 3580 человек. Также один детсад пришлось закрыть на карантин, а еще два не откроют из-за вспышки заболевания среди персонала. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе. Один случай — летальный. За период пандемии от коронавируса в Киеве умерли 80 человек. На сегодня в столице уже 3580 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, — рассказал Кличко.

По его словам, среди новых инфицированных 30 женщин в возрасте 26−78 лет и 15-летняя девочка. Также заболели 23 мужчин в возрасте 18−72 года и трое мальчиков, в том числе младенец. В больницы Киева госпитализировали 12 пациентов. Все остальные находятся на самоизоляции. За минувшие сутки победить болезнь удалось 60 киевлянам.

Всего в столичных больницах с диагнозом коронавирус находятся 223 пациента (девять детей, 56 человек — в тяжелом состоянии). Пятеро — на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Во время «коронавирусного» брифинга 10 июня Кличко также рассказал, что с 23 мая правоохранители составили 58 протоколов на водителей маршрутных такси за нарушение карантинных правил перевозок. Мэр напомнил, что наибольшее число заражений — 34% - происходит в общественном транспорте.

Кроме этого, Кличко сообщил о закрытии на карантин одного из столичных детсадов. Еще два детсада не будут открывать из-за вспышки коронавируса среди персонала.

В саду № 668 в Соломенском районе обнаружили няню одной из групп садика, которая контактировала с больным на коронавирус. Тест у работницы сада — отрицательный. Но ее отправили на самоизоляцию. Другим сотрудникам сада и детям тоже сделают тесты на коронавирус. Детсад закрыли на карантин, — рассказал Кличко.

Также, по словам мэра, город не откроет два садика в Шевченковском районе, поскольку при проверке персонала в одном детсаде обнаружили 14 инфицированных работников. Во втором — одного.

Напомним, в Киеве открылись 500 садиков. Их пока посещают более 19,5 тыс. детей. До карантина в детские садики ходили ежедневно в среднем 55 тыс. воспитанников.