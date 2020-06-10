Использованные пробирки, фото: Демидовский поселковый совет

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На Ровенщине у села Копань Демидовской ОТО неизвестные выбросили 20 т мусора, среди которых были и использованые пробирки для тестов на коронавирусную болезнь COVID-19.

Опасные отходы выбросили возле дороги, ведущей к расположенной в этом населенном пункте свалке. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

По предварительной информации, этот мусор привезли из другой области.

Полиция начала расследование по факту загрязнения или порчи земель (ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса). Причастные к совершению этого преступления лица устанавливаются.

По информации издания «Cуспільне.Рівне», при осмотре мусора представителями местной власти и полиции были обнаружены накладные, свидетельствующие, что эти бытовые отходы могли прибыть из Львова.

Полиция опросила местных жителей, однако никто из них не видел, когда прибыли мусоровозы, которые оставили эти отходы. Также их не удалось обнаружить на записях имеющихся в населенном пункте камер видеонаблюдения.

Мусор обнаружили 8 июня. Местные жители считают, что его могли тайно привезти в ночь с воскресенья на понедельник.

Напомним, в апреле правоохранители разоблачили компанию, которая вместо утилизации опасных отходов из киевских больниц просто выбрасывала их на одной из свалок.