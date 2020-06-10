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Использованные пробирки, фото: Демидовский поселковый совет

Использованные пробирки для тестов на COVID-19 выбросили возле села на Ровенщине (ФОТО, ВИДЕО)

10 июн 2020, 12:20
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На Ровенщине у села Копань Демидовской ОТО неизвестные выбросили 20 т мусора, среди которых были и использованые пробирки для тестов на коронавирусную болезнь COVID-19.

Опасные отходы выбросили возле дороги, ведущей к расположенной в этом населенном пункте свалке. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

По предварительной информации, этот мусор привезли из другой области.

Полиция начала расследование по факту загрязнения или порчи земель (ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса). Причастные к совершению этого преступления лица устанавливаются.

Мусор в Копани, фото: Национальная полиция

Мусор в Копани, фото: Демидовский поселковый совет

Использованные пробирки, фото: Демидовский поселковый совет

Использованные пробирки, фото: Демидовский поселковый совет

По информации издания «Cуспільне.Рівне», при осмотре мусора представителями местной власти и полиции были обнаружены накладные, свидетельствующие, что эти бытовые отходы могли прибыть из Львова.

Мусор в Копани, фото: Демидовский поселковый совет

Полиция опросила местных жителей, однако никто из них не видел, когда прибыли мусоровозы, которые оставили эти отходы. Также их не удалось обнаружить на записях имеющихся в населенном пункте камер видеонаблюдения.

Мусор обнаружили 8 июня. Местные жители считают, что его могли тайно привезти в ночь с воскресенья на понедельник.

Напомним, в апреле правоохранители разоблачили компанию, которая вместо утилизации опасных отходов из киевских больниц просто выбрасывала их на одной из свалок.


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