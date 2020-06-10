Використані пробірки, фото: Демидівська селищна рада

https://racurs.ua/ua/n139501-vykorystani-probirky-z-testiv-na-covid-19-vykynuly-bilya-sela-na-rivnenschyni-foto-video.html

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На Рівненщині біля села Копань Демидівської ОТГ невідомі особи викинули 20 т сміття, серед яких були і використані пробірки для тестів на коронавірусну хворобу COVID-19.

Небезпечні відходи викинули біля дороги, котра веде до розташованого в цьому населеному пункті сміттєзвалища. Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

За попередньою інформацією, це сміття привезли з іншої області.

Поліція розпочала розслідування за фактом забруднення або псування земель (ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу). Причетні до скоєння цього злочину особи встановлюються.

За інформацією видання «Cуспільне.Рівне», під час огляду сміття представниками місцевої влади та поліції були виявлені накладні, які свідчать, що ці побутові відходи могли прибути зі Львова.

Поліція опитала місцевих жителів, однак ніхто з них не бачив, коли прибули сміттєвози, які залишили ці відходи. Також їх не вдалося виявити на записах наявних в населеному пункті камер відеоспостереження.

Сміття виявили 8 червня. Місцеві жителі вважають, що його могли таємно привезти у ніч з неділі на понеділок.

Нагадаємо, у квітні правоохоронці викрили компанію, яка замість утилізації небезпечних відходів з київських лікарень просто викидала їх на одному зі сміттєзвалищ.