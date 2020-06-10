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Використані пробірки, фото: Демидівська селищна рада

Використані пробірки для тестів на COVID-19 викинули біля села на Рівненщині (ФОТО, ВІДЕО)

10 чер 2020, 12:20
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На Рівненщині біля села Копань Демидівської ОТГ невідомі особи викинули 20 т сміття, серед яких були і використані пробірки для тестів на коронавірусну хворобу COVID-19.

Небезпечні відходи викинули біля дороги, котра веде до розташованого в цьому населеному пункті сміттєзвалища. Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

За попередньою інформацією, це сміття привезли з іншої області.

Поліція розпочала розслідування за фактом забруднення або псування земель (ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу). Причетні до скоєння цього злочину особи встановлюються.

Сміття у Копані, фото: Національна поліція

Сміття у Копані, фото: Демидівська селищна рада

Використані пробірки, фото: Демидівська селищна рада

Використані пробірки, фото: Демидівська селищна рада

За інформацією видання «Cуспільне.Рівне», під час огляду сміття представниками місцевої влади та поліції були виявлені накладні, які свідчать, що ці побутові відходи могли прибути зі Львова.

Сміття у Копані, фото: Демидівська селищна рада

Поліція опитала місцевих жителів, однак ніхто з них не бачив, коли прибули сміттєвози, які залишили ці відходи. Також їх не вдалося виявити на записах наявних в населеному пункті камер відеоспостереження.

Сміття виявили 8 червня. Місцеві жителі вважають, що його могли таємно привезти у ніч з неділі на понеділок.

Нагадаємо, у квітні правоохоронці викрили компанію, яка замість утилізації небезпечних відходів з київських лікарень просто викидала їх на одному зі сміттєзвалищ.


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