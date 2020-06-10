Обвал будинку в Одесі: названо попередні причини, рятувальники розбирають завали

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Обвал будинку в Одесі на вулиці Ясній міг статися через витік води або самовільну реконструкцію квартири. Фахівці-архітектори оцінюють стан житлового будинку 1912 року спорудження, п’ять квартир якого завалилися цієї ночі.

Згідно з даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, постраждало п’ять квартир, 25 осіб евакуювали. Під завалами, ймовірно, нікого немає. Рятувальники приступили до розбору завалів.

Мер міста Геннадій Труханов заявив, що навіть неозброєним поглядом видно грубі порушення.

Там викуплений поверх, з’явилася мансарда, було проведено перепланування, знесені опорні стіни, між третім і четвертим поверхом залили бетоном, іншими словами, правила експлуатації будівлі були порушені, — повідомив Труханів, передає «Думська».

За попередніми висновками фахівців, причина обвалення комплексна. Свою роль зіграв і витік води, і порушення, допущені мешканцями під час ремонту квартир. Заступник директора департаменту міського господарства міськради Наталії Мостовських також підтвердила, що самовільна реконструкція в квартирі на четвертому поверсі могла послужити причиною обвалу будинку в Одесі.

Там залита бетонна плита. Замовимо експертизу, яка визначить причину обвалу. У лютому до нас зверталися мешканці, які повідомили, що у них з’явилися тріщини на першому поверсі. ЖКС «Фонтанський» встановив маяки, які до сьогоднішнього дня були в нормі. ЖКС звертався в управління охорони культурної спадщини з проханням обстежити будинок і вжити заходів, — повідомила Мостовських.

Відомо, що квартира була виставлена на продаж, її власник прибрав міжкімнатні перегородки.

Разом з тим, свою роль зіграв ще й витік води, що відбулася в порожній квартирі. За словами архітекторів, сам будинок є досить міцним.

Місяць тому перестали нормально закриватися двері в кімнату, тобто стіни перекосило, — каже мешканка будинку Людмила Фараджева.

Нагадаємо, 10 червня о 3.09 в Одесі завалилася частини чотириповерхового житлового будинку 1912 року забудови. У 10 квартирах цього будинку зареєстровано 35 осіб, фактично проживало — 24. Усіх їх евакуйовано. Зруйновано п’ять квартир. Рятувальники розбирають завали. На місці розгорнуто штаб з ліквідації аварії.