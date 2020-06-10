Обрушение дома в Одессе: названы предварительные причины, спасатели разбирают завалы

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Обрушение дома в Одессе на улице Ясной могло произойти из-за утечки воды или самовольной реконструкции квартиры. Специалисты-архитекторы оценивают состояние жилого здания 1912 года постройки, пять квартир которого рухнули этой ночью.

Согласно данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пострадало пять квартир, 25 человек эвакуировали. Под завалами, предположительно, никого нет. Спасатели приступили к разбору завалов.

Мэр города Геннадий Труханов заявил, что даже невооруженным взглядом видны грубые нарушения.

Там выкуплен этаж, появилась мансарда, была произведена перепланировка, снесены опорные стены, между третьим и четвертым этажом залили бетоном, другими словами, правила эксплуатации здания были нарушены, — сообщил Труханов, передает «Думская».

По предварительным выводам специалистов, причина обрушения комплексная. Свою роль сыграла и утечка воды, и нарушения, допущенные жильцами при ремонте квартир. Замдиректора департамента городского хозяйства горсовета Натальи Мостовских также подтвердила, что самовольная реконструкция в квартире на четвертом этаже могла послужить причиной обрушения дома в Одессе.

Там залита бетонная плита. Будет заказана экспертиза, которая определит причину обрушения. В феврале к нам обращались жильцы, сообщившие, что у них появились трещины на первом этаже. ЖКС «Фонтанский» установил маяки, которые до сегодняшнего дня были в нормальном состоянии. ЖКС обращался в управление охраны культурного наследия с просьбой обследовать дом и принять меры, — сообщила Мостовских.

Известно, что квартира была выставлена на продажу, ее владелец убрал межкомнатные перегородки.

Вместе с тем, свою роль сыграла еще и утечка воды, произошедшая в пустующей квартире. По словам архитекторов, сам дом является довольно крепким.

Месяц назад перестала нормально закрываться дверь в комнату, то есть стены перекосило, — говорит жительница дома Людмила Фараджева.

Напомним, 10 июня в 3.09 в Одессе рухнула часть четырехэтажного жилого дома 1912 года застройки. В 10 квартирах этого дома зарегистрированы 35 человек, фактически проживало — 24. Все они эвакуированы. Разрушены пять квартир. Спасатели разбирают завалы. На месте развернут штаб по ликвидации аварии.