В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n139504-menshe-testov-bolshe-zdorovyh-v-ukraine-izmenili-algoritm-vypiski-iz-meduchrejdeniy-bolnyh.html

Ракурс

Больных коронавирусом в Украине будут выписывать из больниц по новому алгоритму. Ранее критерием для выписки больных со стационарного лечения и снятия диагноза коронавирус после выздоровления было отсутствие клинических симптомов и два подряд негативных ПЦР-теста на коронавирус.

Теперь нужно отсутствие клинических симптомов и только один отрицательный ПЦР-тест. Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил во время сегодняшнего видеобрифинга Минздрава.

Мы ожидаем увеличения количества выздоровевших в связи с изменением подходов к тестированию, — отметил Ляшко.

В Украине за минувшие сутки обнаружили более полутысячи новых случаев коронавирусной болезни. Выздоровели за минувшие сутки 357 больных коронавирусом.

Всего за время эпидемии в Украине обнаружили более 28,3 тыс. случаев коронавируса, вылечились более 12,7 тыс. человек.

Напомним, в Волынской области ввели новые ограничения в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.