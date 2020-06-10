В Україні триває епідемія коронавірусу

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Хворих на коронавірус в Україні виписуватимуть з лікарень за новим алгоритмом. Раніше критерієм для виписування хворих зі стаціонарного лікування та зняття діагнозу коронавірус після одужання була відсутність клінічних симптомів та два підряд негативні ПЛР-тести на коронавірус.

Тепер потрібна відсутність клінічних симптомів та лише один негативний ПЛР-тест. Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив під час сьогоднішнього відеобрифінгу МОЗ.

Ми очікуємо збільшення кількості одужавших у зв’язку зі зміною підходів до тестування, — зазначив Ляшко.

В Україні за минулу добу виявили понад півтисячі нових випадків коронавірусної хвороби. Одужали за минулу добу 357 хворих на коронавірус.

Всього за час епідемії в Україні виявили понад 28,3 тис. випадки коронавірусу, вилікувалися понад 12,7 тис. осіб.

Нагадаємо, у Волинській області запровадили нові обмеження у зв’язку з погіршенням ситуації з COVID-19.