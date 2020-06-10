Пожежа у Головному слідчому управлінні МВС у Києві. Фото: informator.ua

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Ракурс

Пожежа в Києві сталася в Головному слідчому управлінні Нацполіції сьогодні перед світанком. Займання почалося в будівлі, розташованій на Набережному шосе, 25. Попри те, що воно було незначним, пожежники не економили води і сильно залили робочі кабінети слідчих.

Про пожежу повідомляє на своїй сторінці в Facebook «Київ Оперативний».

У МВС поки що не говорять про втрату будь-яких важливих документів, пов’язаних із розслідуванням резонансних справ, але слідчі анонімно повідомили «Страні», що все ж частина папок постраждала від вогню або води.

Сейфів у слідчих не вистачає, тому деякі документи зберігалися у шафах та робочих столах.

ГСУ Нацполіції займається розслідуванням особливо важливих і резонансних справ, у тому числі вбивством Павла Шеремета, розслідуванням розкрадань у великих розмірах та бандитизму. Слідчі не виключають, що деякі папки з матеріалами розслідувань можуть бути втрачені після пожежі.

Наразі співробітники ГСУ намагаються провести інвентаризацію документів. Висловлюються думки, що пожежа виникла не випадково і може бути прикриттям для «продажу» матеріалів зацікавленим особам.

Слідчі уточнили, що не всі матеріали розслідувань можна відновити.

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