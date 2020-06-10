Порошенку оголосили підозру. Фото: 112 Україна

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Ракурс

Державне бюро розслідувань 10 червня повідомило про підозру колишньому президенту України Петру Порошенку.

Сьогодні прокурори Офісу генерального прокурора за дорученням генпрокурора Ірини Венедіктової повідомили про підозру народному депутату від «Європейської солідарності». При цьому сам Порошенко відмовлявся від участі у допиті та намагався покинути будівлю Бюро. Про це повідомила прес-служба ДБР.

Начальник другого відділу ДБР Вадим Приймачок журналістам заявив, що слідчі повідомили про підозру Порошенкові у справі першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Таким чином Порошенко офіційно став підозрюваним у справі про незаконне призначення Семочка.

Іншу версію озвучив адвокат Порошенка Ілля Новіков. Під стінами ДБР він заявив, що сьогоднішній допит був приводом вручити Порошенку підозру.

Коли ми зайшли в ДБР, до нас підійшов прокурор Офісу генерального прокурора і хотів вручити підозру у справі про призначення головою Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Але так підозру народному депутату вручати не можна і Порошенко відмовився його отримувати, — заявив захисник Порошенка і додав, що його клієнт покинув будівлю.

Нагадаємо, генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що для неї справа Порошенка є однією з пріоритетних. Очільник Офісу генпрокурора запевнила, що вона готова підписати підозру екс-президенту України.