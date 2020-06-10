Порошенко объявили подозрение. Фото: 112 Украина

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Ракурс

Государственное бюро расследований 10 июня сообщило о подозрении бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Сегодня прокуроры Офиса генерального прокурора по поручению генпрокурора Ирины Венедиктовой сообщили о подозрении народному депутату от «Европейской солидарности». При этом сам Порошенко отказывался от участия в допросе и пытался покинуть здание Бюро. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Начальник второго отдела ГБР Вадим Приймачок заявил журналистам, что следователи сообщили о подозрении Порошенко в деле первого заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Таким образом Порошенко официально стал подозреваемым по делу о незаконном назначении Семочко.

Другую версию озвучил адвокат Порошенко Илья Новиков. Под стенами ГБР он заявил, что сегодняшний допрос был поводом вручить Порошенко подозрение.

Когда мы зашли в ГБР, к нам подошел прокурор Офиса генерального прокурора и хотел вручить подозрение по делу о назначении председателем Службы внешней разведки Сергея Семочко. Но так подозрение народному депутату вручать нельзя и Порошенко отказался его получать, — заявил защитник Порошенко и добавил, что его клиент покинул здание.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что для нее дело Порошенко является одним из приоритетных. Глава Офиса генпрокурора заверила, что она готова подписать подозрение экс-президенту Украины.