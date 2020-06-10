Пожар в Главном следственном управлении МВД в Киеве. Фото: informator.ua

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Ракурс

Пожар в Киеве возник в Главном следственном управлении Нацполиции сегодня перед рассветом. Возгорание произошло в здании, расположенном на Набережном шоссе, 25. Хотя возгорание было незначительным, пожарные не пожалели воды и основательно залили рабочие кабинеты следователей.

О пожаре сообщает на своей странице в Facebook «Киев Оперативный».

В МВД пока не говорят об утрате каких-либо важных документов, связанных с расследованием резонансных дел, но следователи анонимно сообщили «Стране», что все же часть папок пострадала от огня или воды.

Сейфов у следователей не хватает, поэтому некоторые документы хранились в шкафах и рабочих столах.

ГСУ Нацполиции занимается расследованием особо важных и резонансных дел, в том числе убийством Павла Шеремета, расследованием крупных хищений и бандитизма. Следователи не исключают, что некоторые папки с материалами расследований могут быть потеряны после пожара.

В настоящее время сотрудники ГСУ пытаются провести инвентаризацию документов. Высказываются мнения, что пожар возник не случайно и может быть прикрытием для «продажи» материалов заинтересованным лицам.

Следователи уточнили, что не все материалы расследований можно восстановить.

Как ранее писал «Ракурс», в Каховке неизвестные подожгли здание городской прокуратуры. В окно была брошена бутылка с зажигательной смесью.