Коронавірус у Києві перекинувся на дитсадки, кількість інфікованих у місті сягнула 3580 осіб — Кличко

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Коронавірус у Києві підтвердили ще у 57 осіб, зокрема й чотирьох медиків. Загалом кількість інфікованих COVID-19 у столиці зросла до 3580. Також один дитсадок довелося закрити на карантин, а ще два не відкриють через спалах захворювання серед персоналу. Про це сьогодні на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Подільському районі. Один випадок за минулу добу — летальний. Усього за період пандемії від коронавірусу в Києві померло 80 осіб. На сьогодні в столиці вже 3580 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, — розповів Кличко.

За його словами, серед нових інфікованих 30 жінок віком 26−78 рокiв і 15-літня дівчинка. Також захворіли 23 чоловіків віком 18−72 роки і троє хлопчиків, зокрема й немовля. До лікарень Києва госпіталізували 12 хворих. Усі інші перебувають на самоізоляції. За минулу добу перемогти хворобу вдалося 60 киянам.

Загалом у столичних лікарнях з діагнозом коронавірус перебувають 223 пацієнти (дев'ятеро дітей, 56 осіб — у важкому стані). П’ятеро — на апаратах штучної вентиляції легень.

Під час «коронавірусного» брифінгу Кличко також розповів, що із 23 травня правоохоронці склали 58 протоколів на водіїв маршрутних таксі за порушення карантинних правил перевезень. Мер нагадав, що найбільше число заражень — 34% - відбувається у громадському транспорті.

Окрім цього, Кличко повідомив про закриття на карантин одного зі столичних дитсадків. Ще два дитсадки не відкриватимуть через спалах коронавірусу серед персоналу.

В садочку № 668 в Солом’янському районі виявили няню однієї з груп садка, що контактувала з хворим на коронавірус. Тест у працівниці садка — негативний. Але її відправили на самоізоляцію. Іншим співробітникам садочка та дітям теж зроблять тести на коронавірус. Садок закрили на карантин, — розповів Кличко.

Також, за словами мера, місто не відкриє два садки в Шевченківському районі, оскільки під час перевірки персоналу одного дитсадка виявили 14 інфікованих працівників. У другому — одного.

Нагадаємо, в Києві відкрилися 500 садочків. Їх наразі відвідують понад 19,5 тис. дітей. До карантину до садків ходили щодня в середньому 55 тис. вихованців.