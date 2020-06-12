Экс-министр Владимир Омелян. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n139610-gbr-prishlo-s-obyskami-k-eks-ministru-omelyanu-foto.html

Ракурс

Государственное бюро расследований (ГБР) 12 июня пришло с обысками в дом экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Бывший чиновник отметил, что правоохранители посетили его дом в 6.30 утра. На то время в доме еще спали его дети, жена и мама. Об этом бывший министр сегодня сообщил на собственной странице в Facebook.

6.30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском, — написал Омелян.

Экс-чиновник предполагает, что следственные действия якобы касаются бывших владельцев дома.

Напомним, в октябре 2019 года в суде огласили обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Его обвиняют в декларировании недостоверной информации (ст. 366−1 Уголовного кодекса) в декларациях за 2015 и 2016 годы.