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Ракурс
Экс-министр Владимир Омелян. Фото: Facebook

ГБР пришло с обысками к экс-министру Омеляну (ФОТО)

12 июн 2020, 09:08
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Государственное бюро расследований (ГБР) 12 июня пришло с обысками в дом экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Бывший чиновник отметил, что правоохранители посетили его дом в 6.30 утра. На то время в доме еще спали его дети, жена и мама. Об этом бывший министр сегодня сообщил на собственной странице в Facebook.

6.30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском, — написал Омелян.

Экс-чиновник предполагает, что следственные действия якобы касаются бывших владельцев дома.

Обыски у Омеляна. Фото: Volodymyr Omelyan в Facebook

Обыски у Омеляна. Фото: Volodymyr Omelyan в Facebook

Напомним, в октябре 2019 года в суде огласили обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Его обвиняют в декларировании недостоверной информации (ст. 366−1 Уголовного кодекса) в декларациях за 2015 и 2016 годы.

Источник: Ракурс


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