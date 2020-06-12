Коронавирус в Украине. Фото: Слуга народа в Фейсбук

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В Украине коронавирусом заразились уже 29 тыс. 753 человека. С начала эпидемии от болезни скончались 870 зараженных, а сумели преодолеть коронавирус 13 тыс. 517 человек.

За последние сутки медики лабораторно подтвердили 683 новых случая заражения. В четверг, 11 июня, выздоровели 426 человек, а умерло 16 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировали в Черновицкой области (3 тыс. 831 человек), Киеве (3 тыс. 766 человек), Львовской области (2 тыс. 526 человек) и Ровенской области (2 тыс. 231 человек).

Напомним, вчера Минздрав сообщал, что 10 июня коронавирусом в Украине инфицировались 689 украинцев, в том числе 19 детей и 65 медработников. Такого высокого суточного показателя заражения не фиксировали в Украине с начала эпидемии COVID-19.