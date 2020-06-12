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Ракурс
Непогода на Закарпатье. Фото: Должанская объединенная территориальная община

Сильный ливень на Закарпатье разрушил четыре моста, а на Львовщине из-за урагана погибла женщина (ФОТО, ВИДЕО)

12 июн 2020, 08:08
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Сильный ливень в Закарпатской области привел к значительным разрушениям.

В селе Приборжавское Иршавского района дождь с градом привел к подтоплению более 40 домохозяйств и разрушил четыре мостовых перехода. Также повреждены 2 км дороги и 100 м береговой линии ручейка Мочарный. Об этом сообщили Должанская объединенная территориальная община в Facebook.

Непогода на Закарпатье. Фото: Должанская объединенная территориальная община

Непогода на Закарпатье. Фото: Должанская объединенная территориальная община

Непогода на Закарпатье. Фото: Должанская объединенная территориальная община

Непогода на Закарпатье. Фото: Должанская объединенная территориальная община

Сложные погодные условия вчера наблюдаться и во Львовской области. Как сообщили в городском совете Львова, в Брюховичах во время урагана погибла женщина — на дом, в котором она находилась, упало дерево. Женщина 1992 года рождения от полученных травм скончалась на месте.

В общем вчера во время непогоды в шести районах за несколько часов непогоды зарегистрировали 37 обращений о падении деревьев. Пять из них упали на автомобили. Также фиксировали обрывы сетей внутреннего освещения, была повреждена сеть электротранспорта. По информации метеорологов, в областном центре за два часа выпало 25% месячной нормы осадков — 24,4 мм.

Непогода в Брюховичах. Фото: Брюховицкий поселковый совет

Непогода в Брюховичах. Фото: Брюховицкий поселковый совет

Напомним, 8 июня в России в городе Благовещенск прошла тропический ливень превратил улицы в реки. За 12 часов в городе выпало 82 мм осадков, это практически месячная норма июня.

Источник: Ракурс


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