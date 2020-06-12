Негода на Закарпатті. Фото: Довжанська об'єднана територіальна громада

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Сильна злива в Закарпатській області призвела до значних руйнувань.

У селі Приборжавське Іршавського району дощ з градом призвів до підтоплення понад 40 домогосподарств та зруйнував чотири мостові переходи. Також пошкоджено 2 км дороги та 100 м берегової лінії потічка Мочарний. Про це повідомили Довжанська об'єднана територіальна громада у Facebook.

Складні погодні умови вчора спостерігатися і в Львівській області. Як повідомили у міській раді Львова, у Брюховичах під час буревію загинула жінка — на будинок, в якому вона перебувала, впало дерево. Жінка 1992 року народження від отриманих травм померла на місці.

Загалом вчора під час негоди у шести районах за кілька годин негоди зареєстрували 37 звернень про падіння дерев. П’ять із них упали на автомобілі. Також фіксували обриви мереж внутрішнього освітлення, було пошкоджено мережу електротранспорту. За інформацією метеорологів, в обласному центрі за дві години випало 25% місячної норми опадів — 24,4 мм.

Нагадаємо, 8 червня в Росії у місті Благовєщенськ пройшла тропічна злива, яка перетворила вулиці на річки. За 12 годин у місті випало 82 мм опадів, а це практично місячна норма червня.