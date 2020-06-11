Завтра День працівника фондового ринку України. Фото: dtkt.ua

https://racurs.ua/ua/n139607-zavtra-den-pracivnyka-fondovogo-rynku-ta-svyato-legkogo-flirtu.html

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День працівника фондового ринку відзначають в Україні 12 червня.

Це професійне свято фінансистів запровадив у 2018 році президент Віктор Ющенко. Глава держави врахував значний внесок працівників фондового ринку в прискоренні економічних реформ і створенні реальної ринкової економіки.

Також завтра — Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Головна мета цього дня — привернути увагу дорослих до експлуатації дітей та пробудити їхню свідомість. За даними міжнародних організацій, число працюючих дітей у світі, у віці від п’яти до 17 років, становить 218 млн, з них більше 150 млн — жертви рабства, а 73 млн займаються працею, небезпечною для життя.

За народним календарем завтра відзначають Зміїне свято або День змійовика. У цей день не рекомендується ходити в ліс, бо може вкусити змія. Плазуни цього дня вилазять грітися на сонечку.

Крім того, завтра у світі святкують: День закоханих у Бразилії, День миру у Парагваї, День незалежності у Філіппінах, День печива з арахісовим маслом і День Джерки в США, День червоної троянди.

Ще 12 червня святкують таке незвичне свято, як День легкого флірту. Флірт завжди був природним проявом симпатії до протилежної статі. Завдяки флірту можна підняти настрій і підвищити самооцінку.

Іменини 12 червня святкують: Ісаакій та Никанор.

Нагадаємо, щороку 19 червня в Україні відзначатимуть День фермера. Свято, яке започаткували в цьому році, має на меті вшанувати працю фермерів, їхній внесок в розвиток агропромислового комплексу та продовольчої безпеки України.