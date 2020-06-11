Завтра День работника фондового рынка Украины. Фото: dtkt.ua

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День работника фондового рынка отмечается в Украине 12 июня.

Это профессиональный праздник финансистов ввел в 2018 году президент Виктор Ющенко. Глава государства учел значительный вклад работников фондового рынка в ускорении экономических реформ и создание реальной рыночной экономики.

Также завтра — Всемирный день борьбы с детским трудом. Главная цель этого дня — привлечь внимание взрослых к эксплуатации детей и пробудить их сознание. По данным международных организаций, число работающих детей в мире в возрасте от пяти до 17 лет, составляет 218 млн, из них более 150 млн — жертвы рабства, а 73 млн занимаются трудом, опасным для жизни.

По народному календарю завтра отмечают Змеиный праздник или День змеевика. В этот день не рекомендуется ходить в лес, потому что может укусить змея. Пресмыкающиеся в этот день вылезают греться на солнышке.

Кроме того, завтра в мире празднуют: День влюбленных в Бразилии, День мира в Парагвае, День независимости на Филиппинах, День печенья с арахисовым маслом и День Джерки в США, День красной розы.

Еще 12 июня празднуют такой необычный праздник, как День легкого флирта. Флирт всегда был естественным проявлением симпатии к противоположному полу. Благодаря флирту можно поднять настроение и повысить самооценку.

Именины 12 июня празднуют: Исаакий и Никанор.

Напомним, ежегодно 19 июня в Украине будут отмечать День фермера. Праздник, который начали в этом году, должен почтить труд фермеров, их вклад в развитие агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности Украины.