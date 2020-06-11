Оккупанты задержали в Крыму активиста. Фото: РБК

https://racurs.ua/n139606-v-krymu-okkupanty-zaderjali-krymskogo-tatarina-za-otkaz-sotrudnichat-s-fsb-foto.html

Ракурс

Оккупанты в Крыму продолжают совершать репрессии против коренного населения полуострова.

Сегодня российские силовики задержали крымского татарина Руслана Бекирова. Крымский татарин еще в 2019 году обращался к правозащитникам в Симферополе. Тогда мужчина заявлял, что в марте его задержали сотрудники ФСБ России и требовать сотрудничать. Об этом 11 июня сообщает правозащитная группа «Крымская солидарность».

Оказалось, что российская спецслужба пыталась заставить его дать ложные показания по делу против политического узника Энвера Сейтосманова. Бекиров отказался свидетельствовать против него, а в суде заявил о давлении со стороны силовых структур.

Крымский татарин сообщил сегодня своему адвокату о том, что его задержали и хотят инкриминировать совершение преступления по ст. 307 (заведомо ложные показания свидетеля) Уголовного кодекса России. По словам адвоката, против Бекирова уже открыли уголовное дело. В худшем случае ему грозит арест сроком до трех месяцев.

Напомним, на минувшей неделе оккупанты начали судить фигурантов второй бахчисарайской группы «дела Хизб ут-Тахрир». Адвокат обвиняемых рассказал, что тюремщики практически пытали людей — восемь человек 10 часов держали в комнате площадью 3 кв. м.