Окупанти затримали в Криму активіста. Фото: РБК

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Окупанти в Криму продовжують вчиняти репресії проти корінного населення півострова.

Сьогодні російські силовики затримали кримського татарина Руслана Бекірова. Кримський татарин ще в 2019 році звертався до правозахисників у Сімферополі. Тоді чоловік заявляв, що у березні його затримали співробітники ФСБ Росії та вимагати співпрацювати. Про це 11 червня повідомляє правозахисна група «Кримська солідарність».

Виявилося, що російська спецслужба намагалася змусити його дати неправдиві покази у справі проти політичного в’язня Енвера Сейтосманова. Бекіров відмовився свідчити проти нього, а в суді заявив про тиск з боку силових структур.

Кримський татарин повідомив сьогодні своєму адвокату про те, що його затримали та хочуть інкримінувати вчинення злочину за ст. 307 (завідомо неправдиві показання свідка) Кримінального кодексу Росії. За словами адвоката, проти Бекірова вже відкрили кримінальну справу. У гіршому випадку йому загрожує арешт терміном до трьох місяців.

Нагадаємо, на минулому тижні окупанти почали судити фігурантів другої бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір». Адвокат обвинувачених розповів, що тюремники практично катували людей — вісьмох осіб 10 годин тримали в кімнаті площею 3 кв. м.