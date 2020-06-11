Качка звичайна. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n139605-vykup-za-kachku-katu-u-berdyansku-vidviduvachi-zooparku-vykraly-miscevu-ulublenycu-y-vymagaly.html

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У Бердянську відвідувачі контактного зоопарку викрали качку і вимагали за неї викуп.

Птах завжди гуляла біля звіринця і нікуди сама не йшла. За рік люди до неї звикли, качка Катя стала місцевою улюбленицею. Однак вчора два хлопця і дівчина цілеспрямовано вкрали качку. Про інцидент повідомила директорка зоопарку Ольга Бєльчева на власній сторінці у Facebook.

Викрадачів з качкою в руках помітив місцевий мешканець, який проходив повз. Він розповів працівникам звіринця про те, що підозрілі люди взяли качку і почали тікати. На пошуки кинувся весь колектив.

Я побігла за ними, за мною слідом хлопці на машинах. Ця стрьомна компанія почала виступати і вимагати викуп. По прибуттю моєї групи підтримки, хлопці з райончика змінили тон спілкування, і ми у них забрали качку, — пише Ольга Бєльчева.

Нагадаємо, на Кіровоградщині місцевий орнітолог Станіславас Гужявічус створив притулок для птахів, які постраждали від рук своїх господарів. У цьому притулку перебувають екзотичні рідкісні пернаті. Деяких з них орнітолог викупив у господарів, інших спіймав на вулиці.