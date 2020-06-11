Зеленський назначив нового командувача ВМС. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n139604-zelenskyy-zminyv-komanduvacha-vms-scho-vidomo-pro-novogo-ochilnyka-flotu.html

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Володимир Зеленський, президент України, змінив командувача Військово-морських сил Збройних сил України.

Сьогодні указом № 217/2020 глава держави призначив контр-адмірала Олексія Неїжпапу очільником флоту. Новий командувач ВМС родом із Севастополя, у 1997 році закінчив Севастопольський військово-морський інститут, а в 2008 році — Севастопольський військово-морський інститут та Національний університет оборони України у 2015 році. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Впродовж 2015−2019 років Неїжпапа обіймав посаду заступника командувача МВС з бойової підготовки — начальника управління бойової підготовки командування Військово-морських сил ЗСУ. Із квітня 2020 року — заступник командувача українського флоту. Свого часу брав участь в АТО на Донбасі.

Офіцерську службу від лейтенанта до капітана першого рангу Неїжпапа включно пройшов на кораблях українських ВМС. Перебував на посадах від командира батареї фрегата до командира бригади надводних кораблів.

Неодноразово він здійснював керівництво українсько-американськими навчаннями «Сі Бриз» від української сторони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вирішив призначити Руслана Демченка, який був топ-чиновником у команді Віктора Януковича, першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України.