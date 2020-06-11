Зеленский назначил нового командующего ВМС. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n139604-zelenskiy-smenil-komanduuschego-vms-chto-izvestno-o-novom-glave-flota.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины сменил командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Сегодня указом № 217/2020 глава государства назначил контр-адмирала Алексея Неижпапа главой флота. Новый командующий ВМС родом из Севастополя, в 1997 году закончил Севастопольский военно-морской институт, а в 2008 году — Севастопольский военно-морской институт и Национальный университет обороны Украины в 2015 году. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В течение 2015−2019 годов Неижпапа занимал должность заместителя командующего МВД по боевой подготовке-начальника управления боевой подготовки командования Военно-морских сил ВСУ. С апреля 2020 года — заместитель командующего украинского флота. В свое время участвовал в АТО на Донбассе.

Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга Неижпапа включительно прошел на кораблях украинских ВМС. Находился на должностях от командира батареи фрегата до командира бригады надводных кораблей.

Неоднократно он осуществлял руководство украинско-американскими учениями «Си Бриз» от украинской стороны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский решил назначить Руслана Демченко, который был топ-чиновником в команде Виктора Януковича, первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.