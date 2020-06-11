МВФ обнародовал меморандум о сотрудничестве с Украиной. Фото: zik.ua

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Ракурс

Международный валютный фонд 11 июня обнародовал меморандум с Украиной по программе stand-by, которая позволяет получить очередной заем.

Украина получит 5 млрд долл. кредита. Опубликованный и одобренный Советом директоров МВФ документ содержит меры и условия, которые реализовало и планирует реализовать и придерживаться правительство и Национальный банк в течение периода действия программы в 2020—2021 годах. Также в меморандуме говорится о конкретных шагах, необходимых для успешного прохождения просмотров и получения следующих траншей по программе. Документ опубликован на сайте Министерства финансов Украины.

Отмечается, что программа Stand-by сосредоточена на поддержании макроэкономической и финансовой стабильности. Она должна охватить монетарную политику, политику финансового сектора, энергетическую политику и антикоррупционную политику.

Ближайшими структурными маяками в меморандуме указаны утверждения до конца июня планов сокращения проблемных кредитов госбанков, пересмотр до конца августа тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ.

Напомним, 10 июня МВФ утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на 5 млрд долл. Вчера Министерство финансов сообщало, что 11 июня Украине перечислят первый транш в сумме 2,1 млрд долл. Это первая часть из запланированных 5 млрд долл., которые Украина должна получить в рамках программы Stand-by.